Pisacane, nuovo agente di Insigne: “Contento di rappresentare un amico. Lorenzo è molto legato al Napoli”

Vincenzo Pisacane, nuovo agente di Lorenzo Insigne, ha parlato a TMW. Focus del suo intervento il possibile rinnovo contrattuale del capitano del Napoli, che dall’arrivo di Gattuso sembra aver trovato nuove energie e nuova linfa. Nonostante le diverse voci che lo volevano lontano dalla sua città natale, Insigne dovrebbe restare al Napoli ancora a lungo, probabilmente per tutta la sua carriera. Indicativa di questo è anche la scelta di un agente fidato come Pisacane, con il quale Insigne aveva un rapporto personale di amicizia prima che lavorativo.

Pisacane su Lorenzo Insigne

“Lorenzo ha un contratto fino al 2022, ma non si può mai sapere quello che può succedere, conosciamo il calcio. Di certo è molto legato alla società e alla piazza. Ad ogni modo oggi non ha senso parlare del contratto, è presto e ci sarà tempo. E’ prematuro. Conosco Lorenzo da diversi anni, è sempre stato un amico. Provo davvero orgoglio a sapere che uno come lui abbia scelto uno come me. Mi ha detto che stava lasciando il suo agente precedente e allora abbiamo chiacchierato. Poi mi ha comunicato di aver scelto me. Un giocatore così importante poteva prendere chiunque, sono contento che la scelta sia ricaduta su di me. È stato motivo d’orgoglio. Rappresentare un giocatore come lui all’età che ho, mi gratifica”.

