Bending Spoons non fornirà alcun servizio nella gestione dell’app Immuni, né avrà accesso ai dati degli utenti, mentre per pubblicizzarne l’adozione il governo metterà in campo una campagna di comunicazione via tv, radio e social. Il ministro dell’Innovazione Paola Pisano in audizione alla commissione Affari costituzionali della Camera ha precisato alcune questioni sull’applicazione di contact tracing scelta dal governo per la Fase 2.

A cominciare dal ruolo della società milanese scelta come fornitrice della migliore soluzione tecnica per la realizzazione dell’app. Bending Spoons, precisa Pisano, “ha solo fornito dei codici sorgenti e delle linee di codice. I dati verranno interamente gestiti da soggetti pubblici,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Pisano su Immuni: “Da Bending Spoons solo codici, no accesso a dati. Presto campagna su app” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento