L’ok del Comitato tecnico scientifico non si applica alle regioni in zona arancione e rossa, ma soltanto a quelle in fascia gialla, come la Lombardia. L’assessore la Turismo, Magoni: “Il settore sta soffrendo una crisi senza precedenti» Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Piste da sci riaperte dal 15 febbraio. Regione: “Una boccata d’ossigeno» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento