Pistocchi: “Campionato a rischio, l’intero sistema può saltare per aria. Qualcosa non ha funzionato col Genoa”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi:

Campionato a rischio? Mi pare abbastanza evidente. Chi è stato trovato positivo, ha osservato le norme di sicurezza? Hanno indossato le mascherine? Mi risulta che il Genoa, ad esempio, va in un albergo in cui ci sono parecchi giocatori: sono state osservate tutte le norme di sicurezza? Non è una situazione semplice da gestire, ma c’è qualcosa che non ha funzionato. Qui l’intero sistema rischia di saltare per aria, bisogna prendere delle giuste decisioni. L’unica possibilità è che nel Genoa non siano state rispettate le dovute misure di sicurezza.