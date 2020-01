Pistocchi: “De Laurentiis ha capito che è stato un errore lasciar andare via Sarri. Lobotka è adatto al Napoli”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista.

L’autocritica di De Laurentiis quando ha presentato Gattuso mi ha fatto piacere ed ha capito che ha sbagliato quando ha lasciato andare via Sarri. Poi, ha sbagliato anche quando ha pensato di sostituirlo con Ancelotti che ha bisogno di campioni. De Laurentiis avrebbe dovuto fare un contratto in bianco a Sarri perché ha portato il Napoli quasi allo scudetto e non è una cosa da tutti: uno così non dovevi lasciartelo scappare. Lobotka è un buon giocatore, è adatto al gioco del Napoli.