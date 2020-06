Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Pistocchi: “Gattuso deve crescere ancora, mi aspetto due gare spettacolari in Coppa Italia”

“Nelle partite di venerdì e sabato sarà fondamentale la tenuta mentale ma mi aspetto due partite spettacolari. Vediamo quale tra queste squadra si sarà preparata meglio in un periodo così delicato dal punto di vista psicologico. Aspetto per dare un giudizio tecnico su Gattuso perché secondo me deve ancora crescere”.

The post Pistocchi: “Gattuso deve crescere ancora, mi aspetto due gare spettacolari in Coppa Italia” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento