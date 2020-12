Pistocchi infiamma i tifosi: “Napoli inferiore solo alla Juve, deve lottare per il vertice. Sul Papu vi dico che…”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista di Mediaset, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Il collega spinge il Papu Gomez verso il Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “In questo Napoli uno come il Papu manderebbe in porta gli attaccanti 100 volte a partita. Vedrei bene anche Eriksen in azzurro. Parliamo di un’operazione difficile solo sulla carta”, assicura il giornalista, che poi – sempre in riferimento al tema mercato – prosegue così: “Emerson Palmieri è fortissimo, ma occhio. Ci sono terzini sinistri più forti che costano meno”.

Le impressioni di Pistocchi

Il giornalista, parlando dell’attuale momento del Napoli, prosegue con quesrte parole: “Non mi aspettavo le brutte prestazioni offerte contro Lazio e AZ. Anche il problema fisico di Gattuso può aver inciso sulla gestione tattica delle partite. Se non stai bene fisicamente, fai fatica ad avere una visione d’insieme. Il Napoi però è ancora ai vertici. L’organico azzurro – chiosa – è inferiore solo a quello della Juventus”.

