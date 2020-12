Pistocchi lancia la bomba di mercato: si va verso un clamoroso ritorno in panchina? I dettagli

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto sulle frequenze di Radio Amore e ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dalla nostra redazione. Ecco quanto evidenziato: “Il Napoli visto contro la Lazio, molto semplicemente non ne aveva dal punto di vista fisico. Poi è chiaro – prosegue il giornalista – che al di là di ogni alibi non ti puoi far dominare così dalla Lazio, dovevi reagire meglio e contrastare le sortite offensive dei ragazzi di Inzaghi”.

Pistocchi a Radio Amore

Il collega lancia anche una bomba di mercato: “Non sarà facile il rinnovo contrattuale per Gattuso, parliamo di un affare tutt’altro che chiuso. Un uccellino continua a spifferarmi il nome di Maurizio Sarri per il Napoli. Il Napoli ha una rosa fortissima, ma non si può dire che Rino non abbia sbagliato alcune cose nella gestione tecnica. I ragazzi gli vogliono bene però, e questo è un punto a suo favore”, chiosa il collega.

