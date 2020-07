Pistocchi: “Lozano tecnicamente superiore a Osimhen. Sarri? Servono interpreti giusti”

Hiving Lozano questa sera alle 19.30 sarà il falso numero 9 dell’attacco del Napoli contro il Parma. L’emergenza centravanti degli azzurri, ha costretto Gennaro Gattuso a questa scelta obbligata ma che potrebbe riservare delle sorprese. A parlare del messicano è Maurizio Pistocchi, giornalista di SportMediaset, durante la trasmissione di Punto Nuovo Sport Show in onda su Radio Punto Nuovo.

Di seguito le dichiarazioni di Maurizio Pistocchi:

Lozano centravanti? È una questione di scelte. Credo che per caratteristiche sia un attaccante esterno, fa meglio se parte da sinistra, ma in quella posizione c’è già Insigne. L’ho visto tante volte al PSV, fa sicuramente meglio in quel ruolo, ma bisogna vederlo in un’altra collocazione. Ha grande tecnica, superiore ad Osimhen, seppure fisicità inferiore. Le squadre a volte nascono anche per strane dinamiche ed intuizioni