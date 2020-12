Pistocchi mette in guardia il Napoli: “L’Inter è in palla, col Cagliari poteva chiudere 5-0 il primo tempo”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania e ha rilasciato alcune dichiarazioni. L’argomento trattato dal collega è il prossimo avversario del Napoli in campionato, quell’Inter che – uscita dalla Champions e dall’Europa – può concentrarsi sul campionato. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione.

Le parole di Pistocchi

“L’Inter non avrà più impegni infrasettimanali e questo può essere un grande vantaggio per i nerazzurri. Parliamo di una squadra in grande forma, a Cagliari il risultato è stato bugiardo. Cragno, per esempio, ha fatto miracoli… il primo tempo poteva finire 5-0. La tifoseria interista – prosegue il giornalista – ha un problema evidente: è impaziente. Moratti sa bene che la piazza è umorale con gli allenatori e devo dire che anche l’ex presidente ha sbagliato in tal senso. Mandò via Gigi Simoni perché Ronaldo non voleva più il tecnico e quando si trovò nella stessa situazione con Hector Cuper, decise di mettere alla porta il centravanti brasiliano”.