Pistocchi monumentale su Diego: “Maradona come Pantani, ucciso dai media e abbandonato da tutti”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

“Stavolta non c’è più Diego, è mancato davvero. Ma quante volte Maradona è morto e rinato nella sua vita? A Siviglia lo intervistai, correva l’anno 1993. Fu un’emozione grandissima per me, Diego era una persona forte e debole al tempo stesso. Gli chiesi: “Ti dispiace di non essere stato un esempio per i più giovani?”. Lui mi rispose così: “Io sono nato nel Barrio più povero di Buenos Aires. Tutti i miei compagni sono morti o in galera. Io non posso essere esempio per nessuno, è già tanto se sono vivo”. Onestamente faccio fatica a riconoscere che Diego non è più tra noi. Se penso alla sua morte mi viene da fare un parallelismo con Pantani. Ucciso dai media dopo la squalifica e abbandonato da tutti”.