Il giornalista per la Mediaset, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nella giornata di oggi. Questi ha fatto il punto della situazione circa il momento che sta vivendo il Napoli di Gennaro Gattuso. In campionato, la compagine partenopea ha infatti messo a segno quattro vittorie ed una sola sconfitta a tavolino contro la Juventus.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE DI SPADAFORA

Pistocchi, le parole sul Napoli

“In questa stagione non possiamo non notare un Napoli molto più offensivo. In Serie A ci sono squadre molto più difensive mentre il Napoli va in controtendenza e quest’anno mi sembra essere competitivo per il titolo. Gattuso? Quando hai una società che ti ascolta, che prende i calciatori che vuoi e trattiene quelli che vuoi trattenere, direi che sei a buon punto. La società è la cosa più importante perchè è quella che fa le scelte, quella che orienta. Se i giocatori vedono che la società si comportano in un determinato modo diventa allora tutto diventa molto più semplice”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

The post Pistocchi: “Napoli di Gattuso in controtendenza rispetto alla Serie A” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento