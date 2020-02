Pistocchi: “Pareggio tra due squadre con filosofie diverse. Sarà dura al Camp Nou”

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha commentato il risultato finale di Napoli Barcellona con un post su Twitter.

IL TWEET DI PISTOCCHI

“Nap-Bar 1:1 Finisce in parità tra idee e mentalità molto diverse: il Barça domina per possesso-palla-67%-e passaggi completati- 797- il Napoli difende basso e sfrutta al massimo le opportunità. Segna per primo Mertens (errore di Firpo) pareggia Griezmann. Al Camp Nou sarà dura”.

