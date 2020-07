Pistocchi: “Preoccupato per questo Napoli, non si può concedere così tanto”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato sul suo profilo Twitter ufficiale la vittoria del Napoli per 2-0 contro il Sassuolo. Una partita non perfetta per gli azzurri, che hanno concesso parecchio ai neroverdi, che si sono visti annullare 4 gol per fuorigioco. Il giornalista ha sottolineato proprio questo aspetto, destando preoccupazione in vista del Barcellona.

LE PAROLE DI MAURIZIO PISTOCCHI

Queste le parole del giornalista Maurizio Pistocchi: “Dopo aver rivisto Napoli-Sassuolo, se fossi in Gattuso sarei molto preoccupato: il Napoli non può concedere tante occasioni a campo aperto, e la fortuna di avere un VAR efficiente non deve essere sottovalutata“.

LE PAROLE DI KALIDOU KOULIBALY

Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky. Di seguito le sue dichiarazioni

Sul suo arrivo: “Quando sono arrivato qua avevo un po’ di paura, ma dopo due settimane mi ero già ambientato e mi sentivo a casa, anche lui avrà questo sentimento. Qua a Napoli sono tutti bravi, mi stanno tutti vicino e mi chiamano sempre. La verità è che Napoli è una bellissima città con una grande tifoseria. Qui sono tutti appassionati di calcio, non accade da nessun’altra parte.

Sul match contro il Barcellona: “La partita di Barcellona è il nostro obiettivo, dobbiamo gestire bene gli impegni precedenti. Messi? E’ un confronto che ho anche sognato, però in campo saremo 11 contro 11”.

Sul suo valore di 100 milioni: “Sono i dirigenti che fanno i prezzi, per me sono tantissimi soldi. Io non ci penso più, perché se inizio a pensare che valgo 100 milioni, o anche la mia famiglia lo pensa, inizia a farsi delle idee incredibili. Io resto tranquillo, faccio quello che posso fare per aiutare la squadra e provo a essere uno dei migliori”.

Su Osimhen: “Ho parlato con Osimhen ma sapeva già tutto, mi ha solo chiesto conferma. Gli ho detto che a Napoli si sta benissimo”.

