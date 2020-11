Pistocchi sulla direzione di Valeri: “Ci sono 4 errori gravi”

Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, scrive su twitter: “Ci sono 4 errori gravi nella direzione di Valeri: 1. Non è da giallo il contatto Bakayoko/ Saelemakers. Bakayoko prende nettamente la palla, il contatto c’è perché Saelemaekers arriva in ritardo e Bakayoko ha già fatto la giocata 2. Non è fallo quello di Kessie-lanciato a rete su F.Ruiz 3. È da rosso la gomitata di Ibra a Koulibaly, il braccio sx di Ibra va verso il basso, il pugno é chiuso, la gomitata è intenzionale. Cartellino rosso e il gioco va fermato subito 4. È fallo di Bakayoko su Kessie nel gol di Mertens”.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/pisto_gol/status/1330821713135857665?s=20″]

