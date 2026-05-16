sabato, 16 Maggio , 26

Mare forza 4, scoppiano finestrini sul traghetto veloce Napoli-Capri

(Adnkronos) - Quattro finestrini rotti, altri sei danneggiati,...

Eurovision 2026, la finale: Sal Da Vinci a caccia della vittoria – Diretta

(Adnkronos) - Va in scena la finale dell'Eurovision...

Auto sulla folla a Modena, l’investitore è Salim el Koudri: chi è

(Adnkronos) - Si chiama Salim el Koudri il...

Internazionali, Sinner e presenza di Mattarella in finale: “L’ultima volta ero nervoso…”

(Adnkronos) - Jannik Sinner 'ritrova' Sergio Mattarella agli...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOPistoia, "c'è un coccodrillo nel laghetto": scattate le ricerche
pistoia,-“c’e-un-coccodrillo-nel-laghetto”:-scattate-le-ricerche
Pistoia, “c’è un coccodrillo nel laghetto”: scattate le ricerche
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pistoia, “c’è un coccodrillo nel laghetto”: scattate le ricerche

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “C’è un coccodrillo nel laghetto”. I carabinieri forestali e i vigili del fuoco hanno compiuto una serie di verifiche all’interno di un laghetto artificiale, che si trova in un vivaio di piante ornamentali in località Masiano, frazione del comune di Pistoia. L’intervento, spiegano, è scattato in seguito alla segnalazione da parte di un cittadino che ha riferito di aver notato nell’invaso la sagoma di un rettile, presumibilmente un coccodrillo della lunghezza di circa due metri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente anche i veterinari dello zoo di Pistoia per supportare le operazioni e gestire un eventuale recupero dell’animale. 

I carabinieri forestali hanno fatto sapere che i primi sopralluoghi approfonditi non hanno dato alcun esito e non è stata riscontrata la presenza di elementi anomali. Le operazioni di ricerca incontrano forti difficoltà tecniche: lo specchio d’acqua privato presenta infatti una notevole profondità e la forte presenza di fango non consente una chiara visibilità del fondale. 

Per ragioni di sicurezza e in via del tutto precauzionale, l’intera area circostante lo specchio d’acqua è stata completamente delimitata dal personale d’intervento. La zona resterà monitorata e sotto stretta osservazione nelle prossime ore per escludere ogni potenziale rischio. Le autorità invitano alla calma in attesa del completamento degli accertamenti tecnici. 

Previous article
Eurovision 2026, la finale: Sal Da Vinci a caccia della vittoria – Diretta
Next article
Mare forza 4, scoppiano finestrini sul traghetto veloce Napoli-Capri

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mare forza 4, scoppiano finestrini sul traghetto veloce Napoli-Capri

(Adnkronos) - Quattro finestrini rotti, altri sei danneggiati, oggi pomeriggio, sul traghetto veloce Vesuvio jet da Napoli a Capri. L'imbarcazione, quando si trovava a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Eurovision 2026, la finale: Sal Da Vinci a caccia della vittoria – Diretta

(Adnkronos) - Va in scena la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Oggi, sabato 16 maggio, andrà in onda l'ultimo atto della kermesse canora europea...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Auto sulla folla a Modena, l’investitore è Salim el Koudri: chi è

(Adnkronos) - Si chiama Salim el Koudri il 31enne italiano di origine marocchina che oggi 16 maggio ha investito una decina di passanti in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Internazionali, Sinner e presenza di Mattarella in finale: “L’ultima volta ero nervoso…”

(Adnkronos) - Jannik Sinner 'ritrova' Sergio Mattarella agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha battuto Daniil Medvedev nella semifinale...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.