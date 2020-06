MILANO (ITALPRESS) – Brutta esperienza per Samu Castillejo. Il

calciatore del Mian è stato rapinato a Milano da due ragazzi che

gli hanno puntato una pistola in faccia e gli hanno rubato

l’orologio. Lo spagnolo non ha riportato ferite, ma è rimasto

scosso dall’accaduto e lo ha raccontato sui social network: “Ma a

Milano tutto a posto? Due ragazzi mi hanno derubato puntandomi la

pistola in faccia”, ha scritto Castillejo sulla propria storia

Instagram. I numerosi messaggi ricevuti dai fan, preoccupati per l’accaduto, hanno spinto poi lo spagnolo a rassicurare tutti con un secondo messaggio: “Ma comunque tutto a posto – ha spiegato l’attaccante rossonero – Mi hanno portato via solo l’orologio.

L'articolo Pistola in faccia a Castillejo "Rubato l'orologio ma sto bene"

