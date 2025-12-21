pistoletto-presidente-di-giuria-del-“vinitaly-design-award-2026″

Milano, 21 dic. (askanews) – La 30esima edizione del Vinitaly Design Award si apre con la nomina di Michelangelo Pistoletto come presidente onorario della giuria. Il riconoscimento, promosso da Veronafiere e dedicato al packaging di vino, spirits, birra e olio, celebra nel 2026 il traguardo dei trent’anni affidando la guida della giuria a una figura centrale dell’arte contemporanea internazionale.

La scelta di Pistoletto segna un passaggio simbolico per il premio, che pone l’accento sul design come strumento di comunicazione culturale e come elemento di responsabilità nei confronti della società e dell’ambiente. L’artista, nato a Biella nel 1933, ha sviluppato nel corso dei decenni una ricerca che intreccia arte, dimensione sociale e sostenibilità, ridefinendo il ruolo dell’artista come soggetto attivo nel dibattito pubblico.

Nel suo percorso creativo rientrano opere che hanno segnato la storia dell’arte del secondo Novecento, dai Quadri specchianti ai cicli degli Oggetti in meno, considerati fondativi per l’Arte Povera, fino ai grandi progetti espositivi e alle installazioni di carattere permanente. Con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e con il progetto del Terzo Paradiso, l’artista ha avviato un lavoro di lungo periodo dedicato al rapporto tra creatività e trasformazione responsabile della società.

Il legame di Pistoletto con il mondo del vino risale al 2010, quando ha realizzato per Ornellaia un’opera della serie “Vendemmia d’Artista”, successivamente battuta all’asta da Sotheby’s per 80.000 sterline. Un episodio che testimonia un interesse per il vino inteso come espressione culturale e come prodotto del lavoro umano e del territorio, in linea con una visione che l’artista definisce di “arte rigenerativa”.

Secondo Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, “la presenza del Maestro Pistoletto conferisce alla 30esima edizione del Vinitaly Design Award una dimensione nuova”. Bricolo ha spiegato che “la sua visione amplia il significato stesso del packaging, trasformandolo in un atto culturale e in uno specchio del nostro tempo e delle responsabilità che attraversano l’intera filiera creativa”.

L’edizione 2026 introduce anche tre nuovi premi speciali. Il “Premio Sostenibilità” è dedicato ai progetti che integrano criteri ambientali e sociali, il “Premio Solexpo” amplia il dialogo con il settore dell’olio, mentre il “Best Student’s Work” è rivolto ai giovani impegnati nel packaging design. Il concorso è ufficialmente aperto e le iscrizioni resteranno attive fino all’11 marzo 2026. Fino al 31 dicembre 2025 è prevista una tariffa “early bird”, pensata per consentire a designer, agenzie e aziende di presentare i propri progetti in anticipo.