pistorius-in-giappone,-verso-nuovo-accordo-difesa-tokyo-berlino

Roma, 23 mar. (askanews) – I ministri della Difesa di Giappone e Germania hanno rilanciato da Yokosuka la cooperazione bilaterale in materia di difesa e sicurezza, sottolineando la necessità di un coordinamento sempre più stretto tra Paesi affini e aprendo anche alla prospettiva di un nuovo accordo per facilitare le attività congiunte delle rispettive forze armate.

Il ministro giapponese della Difesa Shinjiro Koizumi ha ricevuto il collega tedesco Boris Pistorius nella sua città natale, nei pressi di Tokyo, in un incontro che ha assunto forte valore simbolico sullo sfondo del peggioramento del quadro internazionale.

“Con il ministro Pistorius ci siamo incontrati il mese scorso a Monaco, ma sono molto lieto di aver potuto accoglierlo oggi qui a Yokosuka, la mia città”, ha dichiarato Koizumi nel testo della dichiarazione congiunta diffusa successivamente su X. Il ministro giapponese ha ricordato che già nel precedente colloquio a Monaco i due avevano “pienamente condiviso la consapevolezza che la sicurezza euro-atlantica e quella dell’Indo-Pacifico sono indivisibili”.

Secondo Koizumi, gli sviluppi successivi sulla scena internazionale, a partire dalla situazione in Medio oriente, hanno ulteriormente rafforzato questa valutazione. “Di fronte ai rapidi cambiamenti in un contesto di sicurezza severo, è ormai difficile per un solo Paese rispondere da solo”, ha affermato. “L’importanza di uno stretto coordinamento tra Paesi che condividono gli stessi valori, come Giappone e Germania, è oggi più grande che mai”.

Nel corso della conferenza stampa congiunta, tenuta con alle spalle il cacciatorpediniere di scorta Teruzuki, Koizumi ha anche insistito sul fatto che, mentre l’attenzione internazionale è concentrata sul Medio Oriente, non bisogna abbassare la guardia nell’area circostante il Giappone e nell’intero Indo-Pacifico. In questo senso, la visita di Pistorius in Giappone è stata definita da Tokyo “estremamente tempestiva” perché invia “un messaggio importante” agli alleati e ai Paesi amici affinché mantengano alta l’attenzione sulla regione.

Pistorius ha reso noto di avere proposto la firma di un accordo bilaterale di accesso reciproco, che consentirebbe alle truppe dei due Paesi di operare con maggiore facilità sui rispettivi territori. In un’intervista scritta rilasciata all’agenzia di stampa Kyodo prima della visita, il ministro tedesco aveva già espresso la volontà di esplorare un nuovo accordo di difesa con il Giappone, manifestando anche preoccupazione per la situazione nel Golfo Persico.

Koizumi ha riferito che, sulla base di questa comune lettura strategica, nel colloquio di domenica ha sottolineato “quanto sia estremamente importante rafforzare la cooperazione tra Giappone e Germania per aumentare la deterrenza nella regione” e ha aggiunto che anche Pistorius ha espresso la stessa posizione. “Per questo abbiamo concordato che, quando necessario per garantire la sicurezza dei due Paesi e la pace e la stabilità della regione, Giappone e Germania si consulteranno e valuteranno come rispondere, svolgendo sin da ora le consultazioni necessarie”, ha detto.

I due ministri hanno discusso anche della situazione in Medio Oriente e della possibilità di una ulteriore cooperazione negli approvvigionamenti per la difesa, in un quadro di progressivo rafforzamento dei rapporti bilaterali, accelerato dalla guerra della Russia in Ucraina e dalla crescente convinzione che la sicurezza dell’Europa e quella dell’Indo-Pacifico siano strettamente collegate.

Koizumi ha inoltre rivendicato il valore simbolico dell’intera giornata trascorsa con il collega tedesco, iniziata al ministero della Difesa a Ichigaya e proseguita con il trasferimento in elicottero militare a Yokosuka, dove i due hanno visitato insieme anche una base statunitense. “E’ la prima volta nella storia che il ministro della Difesa giapponese e il ministro della Difesa di un Paese amico visitano insieme una base americana”, ha sottolineato.

Il ministro giapponese ha infine sostenuto che il colloquio e la visita alla base della Forza marittima di autodifesa hanno rafforzato ulteriormente il rapporto personale e la fiducia reciproca tra i due ministri. “Questo rapporto di fiducia tra ministri renderà ancora più solida la cooperazione in materia di difesa tra Giappone e Germania”, ha affermato, aggiungendo che tale intesa ha “un significato molto importante anche dal punto di vista del mantenimento congiunto della pace e della sicurezza nella regione e nel mondo”.