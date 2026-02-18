pistorius-presiede-esercizi-nato-steadfast-dart-26-in-germania

“Non dubito dell’affidabilità e della determinazione degli alleati”

Amburgo (Germania), 18 feb. (askanews) – “Si tratta del trattato Nato. Abbiamo l’articolo 5, abbiamo l’articolo 4. Abbiamo un impegno chiaro, confermato l’ultima volta, e di recente, al vertice dell’Aia. Di cosa stiamo parlando? Io non dubito dell’affidabilità e della determinazione degli alleati della Nato. Non ne dubito”. Così il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Il Maritime Component Command dell’Allied Reaction Force (ARF), una task force composta da 15 navi provenienti da sei nazioni alleate, ha eseguito una complessa dimostrazione anfibia nell’area di addestramento militare di Putlos, nella Germania settentrionale, il 18 febbraio 2026, segnando il momento culminante marittimo dell’esercitazione Nato Steadfast Dart 26.Imbarcato a bordo dell’ESPS Castilla , il Quartier Generale delle Forze Marittime Spagnole funge attualmente da Comando della Componente Marittima dell’ARF. Sotto il suo comando, la forza comprende il Gruppo Operativo Anfibio Turco imbarcato sul TCG Anadolu , il Gruppo Marittimo Permanente NATO 1 (SNMG1), il Gruppo di Contromisure Mine Permanente NATO 1 (SNMCMG1), la fregata spagnola ESPS Cristòbal Colòn , le fregate turche TCG Oruçreis e TCG Istanbul , e la nave di rifornimento TCG Derya .La dimostrazione anfibia ha evidenziato l’elevata prontezza operativa e l’ampia gamma di capacità della Forza di Reazione Alleata, proiettando la potenza di combattimento dal mare alla terraferma, dimostrando una deterrenza credibile e la capacità di rispondere rapidamente e con decisione quando e dove necessario, hanno fatto notare dall’Alleanza.L’evento è stato presieduto dal ministro della Difesa tedesco e ospitato dal Comandante del Comando Interforze NATO di Brunssum, generale Ingo Gerhartz.”Possiamo rapidamente dislocare le forze e usarle” ha detto il generale Gerhartz. La dimostrazione ha messo in luce la capacità della NATO di integrare perfettamente capacità marittime, aeree e per le operazioni speciali in caso di contesto costiero conteso.Servizio Cristina GiulianoMontaggio: Linda VerzaniImmagini: askanews