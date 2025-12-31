mercoledì, 31 Dicembre , 25

Omicidio di Rob Reiner e della moglie, bloccata la diffusione dei referti medici

(Adnkronos) - Un ordine del tribunale richiesto dal...

Morto l’uomo più obeso del mondo, era arrivato a sfiorare 600 chili

(Adnkronos) - E' morto in Messico alla vigilia...

Capodanno e bambini, attenzione a fumi fuochi artificio: l’allarme dei pediatri

(Adnkronos) - Attenzione all'intossicazione da fumo dei fuochi...

Ascolti tv, ‘La voce di Cupido’ su Rai1 vince con 16,8%

(Adnkronos) - Il film 'La voce di Cupido',...
pitbull-aggredisce-il-padrone,-la-moglie-uccide-il-cane-e-lo-salva
Pitbull aggredisce il padrone, la moglie uccide il cane e lo salva

Pitbull aggredisce il padrone, la moglie uccide il cane e lo salva

DALL'ITALIA E DAL MONDOPitbull aggredisce il padrone, la moglie uccide il cane e lo salva
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un uomo è stato aggredito la notte scorsa dal suo pitbull a Roma. E’ stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale Sant’Andrea di Roma e non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo è stato aggredito dal proprio cane mentre si trovava in casa e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie che armata di un coltello da cucina avrebbe colpito l’animale, uccidendolo. I carabinieri della stazione di Capena sono intervenuti nell’abitazione della coppia a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza 112 e indagano sull’accaduto. Il coltello è stato sequestrato mentre la carcassa dell’animale è stata affidata al personale dell’Asl Roma 4.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.