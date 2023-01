Pitti, Berwich “fits everybody”

Sguardo al futuro e visione inclusiva

Roma, 9 gen. (askanews) – Berwich fits everybody. Uno sguardo al futuro con una visione sempre più inclusiva è il nuovo percorso creativo ed emotivo del brand. Una chiara dichiarazione d’intenti che pone la verità al centro della suo nuovo mission statement. Partire, viaggiare, scoprire. Questo il verbo di Berwich, che sin dall’origine si è impegnato ad esplorare nuove terre. Da questa stagione il viaggio prosegue, va oltre e si concentra sull’importanza di connettersi con le persone e conoscerne in modo autentico la bellezza e l’unicità. Berwich è così il punto nel quale differenti personalità, attitudini, e visioni si incontrano. Un viaggio trasversale in cui si è liberi di esprimere se stessi, per andare oltre gli stereotipi. Pensare, dunque, di creare modelli di pantaloni capaci di soddisfare le esigenze più diverse, è l’idea da cui nasce la collezione FW 23/24 di Berewich, caratterizzata da una dichiarata ispirazione che attinge al passato (fine anni ’80, primi anni ’90). Ed è cosi che si ritrovano sfumature, palette colori e ampi volumi che ci fanno tornare indietro nel tempo. Intramontabili i modelli timeless della famiglia Pantalone Italiano come Morello, flat front e una pince, Barber e Retro, rispettivamente doppia pince dal luxcarrot fit e 1 pince. Capo iconico del brand, quest’ultimo, amplia la sua proposta sino ad 80 tessuti.

Berwich arricchisce la collezione di questa stagione con due modelli dai volumi ampi e gamba lunga: Il Negroni lux, pantalone doppia pince, e Lucano Long, a ventre piatto con gamba straight che rievoca nei suoi volumi le divise dei marinai dell’epoca e che viene proposto oggi in chiave contemporanea. Il mondo della drapperia in lana ed il concetto del cotone più nobile, trovano la giusta applicazione in questi capi, esprimendosi tra uniti, micro effetti ed anche gessati con check interessanti, per la maggior parte esclusivi.

E ancora Komodo, capsule dai tessuti funzionali, active e performanti, come suggerisce il nome stesso, si rafforza con una nuova proposta che trova ispirazione dai capi di montagna. Il modello Cervinia, con elastico in vita e coulisse, presenta un pratico taschino sul laterale destro con zip invisibile, ideale per smartphone, documenti, o skipass. Cervinia ha anche l’opzione polsino al fondo, che conferisce un’immagine più sporty-outdoor-utility.

La proposta si completa con un bermuda ed un pantalone over trapuntato. Nylon riciclato e lane tecniche ecologiche miste al tencel, lavabili comodamente in lavatrice, e cotoni in mischia con il lyocell, una fibra sostenibile, conferiscono maggiori prestazioni alla capsule.

Tonalità gialle, unite al grigio grafite, esprimono il concept di Komodo, prendendo ispirazione dalle pubblicità vintage delle località tipiche di montagna.

Bibliotheca, capi dedicati agli amanti dell’heritage e ai cultori del vestire, profuma di sapori ritrovati grazie a tessuti autentici come jaspè inglesi, cover grintosi in lana, flanelle lavate, cotoni misti al cachemire con mano renna e ancora una flanella ottenuta dallo scarto di alcuni filati.

