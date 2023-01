Pitti Bimbo, Kocca Girls Fall Winter 2023 in anteprima

Con la collezione Girls

Roma, 17 gen. (askanews) – Kocca per la prima volta a Pitti Immagine Bimbo con la collezione Girls Autunno/Inverno 2023. Il progetto “Girls” nasce dall’esigenza della consumatrice Kocca piu? giovane di vestire in modo alternativo e contemporaneo, alla ricerca di emozioni e sensazioni proprie di quell’età. Una collezione pensata per accompagnarla nelle diverse occasioni d’uso con capi dal grande comfort realizzati con l’utilizzo di tessuti naturali giocati in una palette colori accattivante. Nella collezione c’è molta cura ai dettagli e all’impatto cromatico che coinvolge ed emoziona: si passa dai toni pastello ai toni più strong e playful – le stampe che richiamano il mondo animalier, il geometrico e l’etnico si sposano su base viscosa e su doppia georgette. Nella collezione emergono alcuni punti forti, tra i quali:

Capospalla – dove il brand propone piumini corti e versatili, ma anche in versione lunga con cappuccio. Maglieria – dove è stata sviluppata una vasta proposta di filati nelle diverse finezze e lavorazioni. Pantaloni – realizzati con tessuti pratici, ma allo stesso tempo ricercati che donano comodità a chi li indossa senza rinunciare allo stile. Cinture, borse e cappelli completano la proposta.

