Pitti Bimbo, la parola d’ordine di Fun and Fun è “entusiasmo”

Giovanni Catapano: “dobbiamo sempre ragionare in positivo”

Firenze, 18 gen. (askanews) – “L’entusiasmo è la prima cosa che ci porta al Pitti Bimbo di oggi. L’entusiasmo che manteniamo sempre e che ci porta a fare delle collezioni bellissime e innovative”. Parola di Giovanni Catapano, Ceo di Catapano, che ci illustra la collezione di Fun and Fun a Pitti Bimbo Autunno Inverno 2024.”Quest’anno – aggiunge Catapano – abbiamo dato molto importanza a creare delle capsule nella collezione Fun and Fun, di cui una più ricca è una che la più importante è molto basica, perché ci serve proprio per accontentare il pulito che quest’anno e nei prossimi anni dovrete andare per la maggiore”.”Il Dna è usare sempre dei colori freschi, essere sempre fashion, non perdere mai il nostro know how e soprattutto i tessuti. I tessuti devono essere cotone, non poliestere”.Come è andato il 2023? “Il 2023 – risponde Catapano – l’abbiamo chiuso con un piccolo segno positivo di +15%. Sono molto fiducioso. Ricordo questo aneddoto. Alla nostra cena aziendale di fine anno, nel mio discorso, ho detto subito che è l’ora di non ripetere più che c’è la crisi. Ci sono giovani, usciti da poco, che comunque stanno producendo e producono bene. tagliamo quando dice “c’è la crisi”, “oddio”, dove si impappina Quindi la crisi c’è, ma se ce la mettiamo in testa, è ancora più forte. Se ragioniamo positivo il 2024 sarà ancora più buono”.