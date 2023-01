Pitti, per SUN68 forte identità con matrice casualwear

Attenzione ai dettagli e alla ricerca dei materiali

Roma, 16 gen. (askanews) – Le collezioni F/W 23 rappresentano un ulteriore passo in avanti nella definizione del total look SUN68: una forte identità con matrice casualwear, attenzione ai dettagli e alla ricerca dei materiali. Il punto di forza è la trasversalità, sia dal punto di vista dell’audience di riferimento che dello stile. Predominante è il claim EVERYDAYLIFE: i capi di SUN68 sono dei perfetti passe-partout, dall’ufficio al tempo libero. SUN68 MAN Incrocio di stili, facilità nel mixare i capi e creare outfit adatti ad ogni occasione, mantenendo la freschezza casual che contraddistingue da sempre il marchio: questi i pillars della collezione uomo SUN68 F/W 23. La matrice athleisure del brand resta il punto di partenza da cui si sviluppa SUN68 EVERYDAYLIFE. Un pacchetto continuativo di polo, t-shirt, felpe e pantaloni affiancato da pezzi più accattivanti e fashion. La sezione HERITAGE trae ispirazione dal mondo college e preppy, con grafiche che ricordano le divise delle università americane. Felpe con bande laterali, dal sapore casual chic. La parte più formale della collezione prende ispirazione da suggestioni retro anni ’70, sviluppate attraverso una palette di colori che vanno dai classici invernali bianco, nero, verde, marrone e blu, ai piu? vintage verde militare, panna e grigio, accesi dai tocchi fluo signature del marchio. Ampia l’offerta di camicie: classiche, in denim, overshirt in lana dal sapore classico (pied de poule, gessato), in velluto o con pattern macrocheck. Protagonista assoluta della collezione è la maglieria, che va dal basico, ai filati inglesi (shetland) con palette colori molto piene e contrasti forti. C’è poi l’alpaca con un gusto più moderno e furry. Non mancano le maglie con motivi folk retro, con lavorazione moulinè, o le più raffinate con micropattern. SUN68 MAN capsule SPORT Grafiche contemporanee che prendono ispirazione dal mondo dell’hiking e dell’esplorazione outdoor. Capi di matrice streetwear da indossare anche in contesti quotidiani. Palette costituita principalmente da colori facili da abbinare (grigio, nero, navy), contrastati però dai colori brillanti degli accessori e dei pezzi tinti capo (fuxia, colori fluo). SUN68 WOMAN Anche per la collezione donna SUN68 F/W 23 è centrale il concetto espresso dal claim EVERYDAYLIFE. Il punto di forza è la trasversalità, espresso da capi facilmente mixabili, rivolti ad una donna attiva e proiettata al futuro, che vuole sentirsi comoda senza rinunciare alla propria femminilità. Come per l’uomo il core della collezione è rappresentato dalla maglieria, con l’introduzione di nuovi filati e anche di vestibilità più ampie. Interessante anche il concetto di hoodie e joggers sviluppati in maglieria. Le grafiche prendono in prestito le ispirazioni college e everydaylife della collezione maschile. SUN68 SHOES Lanciata nel 2016 come capsule composta da sei paia, la collezione scarpe di SUN68 rappresenta al momento un eccezionale e progressivo successo commerciale, con più di 400mila paia vendute a stagione, quasi un milione all’anno. Le sneakers SUN68 riflettono il DNA del brand: un forte impatto visivo costruito sulla vivacita? dei colori, un’ampia e trasversale proposta di modelli, ricerca dei materiali e cura dei dettagli.

