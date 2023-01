Pitti, Piacenza 1733 rivisita il passato

Come fondamenta per costruire il futuro

Roma, 9 gen. (askanews) – Per la Collezione Fall-Winter 23-24, PIACENZA 1733 rivisita il passato come fondamenta per costruire il futuro, riconnettendosi con la natura, e in armonia con un lusso disinvolto caratterizzato da calore rassicurante e comfort sofisticato. Tradizione e qualità sono intrinseche nei classici senza tempo realizzati in lana merino extrafine o proposti in una blend di cashmere, lana e seta. Raffinatezza e eleganza sono reinterpretate in maglie dalla vestibilità rilassata e dall’attitude moderna in cashmere, lana merino o lana geelong.

Maglie dai volumi ampi e leggeri con texture dal look contemporaneo sono proposti in cashmere spazzolato e seta, lana merino pettinata mouliné o in alpaca effetto “teddy”. Maglie a coste inglesi e a coste piatte spezzate, effetto aran e a trecce, in punto waffle e crochet diventano espressioni di una estetica essenziale e senza tempo.

Una moltitudine di lavorazioni materiche seducenti esplorano dimensioni poetiche con effetti bicolore e multicolor. Il desiderio di esplorare continua a ispirare un viaggio alla ricerca di mete e culture lontane come mezzo di espressione di sé, generando speranza e positività.

Righe, plaid e macro geometrie ispirate alla tecnica raffinata indonesiana dell’ikat jacquard, sono spazzolate, consumate e sfocate come ricordi sbiaditi in una commistione multiculturale e eccentrica di etnie e linguaggi.

Una tavolozza di colori emotiva e sensoriale che emana sensazioni di quiete e gioia evoca pregiate tonalità terrose, contrastando la potenza dei toni scuri con l’intensità di accenti luminosi.

Midnight navy, purple magenta, deep melanzana e blue cobalto rievocano l’atmosfera mistica di montagna dei cieli di mezzanotte. Il verde foresta, il blu ceruleo, il terra d’ombra e il verde foglia incarnano la tranquillità e l’incanto di una foresta magica. Bordeaux, rosso cremisi e carminio e giallo zucca, esprimono la nostalgia e l’energia delle foglie di autunno.

