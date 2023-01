Pitti, Suns Boards con Flavio Briatore

Per la capsule collection “FB privè”

Roma, 13 gen. (askanews) – Il business man viaggiatore è il nuovo interprete della speciale capsule che Suns Boards firma assieme al manager e imprenditore Flavio Briatore. Un accordo esclusivo siglato da parte di Zero Company, azienda capitanata dal CEO Pasquale Vendola che produce e distribuisce il brand Suns Boards, per celebrare questi ultimi anni di grandi risultati e portare il gruppo verso un processo costante di internazionalizzazione. Durante il prossimo Pitti Uomo a Fortezza da Basso, l’11 gennaio (dalle ore 12.30) Flavio Briatore presenterà in anteprima con Zero Company la collezione caratterizzata da modelli unici e innovativi che per comodità e leggerezza interpretano pienamente lo spirito del brand e del business man viaggiatore. Un progetto stilistico disegnato a quattro mani per una linea di capi confortevoli ispirati ad un uomo elegante, che ama viaggiare e trova in questo modo il suo concetto di stile. All’interno di ogni capo è presente la frase icona del progetto “La libertà è viaggiare leggeri “. FB Privè è sintesi espressiva di design e di manifattura italiana grazie ad un mix equilibrato di sensorialità e funzionalità. Due le particolarità principali: ogni capo è caratterizzato da un’innovativa chiusura che permette di racchiudere su sé stesso il singolo prodotto, ottimizzando spazi e rendendo i movimenti semplici e facili da gestire. La seconda particolarità è che ogni capo prende il nome di città dove farà tappa il prestigioso circuito di Formula1. La capsule sarà in vendita all’interno di tutti gli store SUNS BOARDS, online (sunsoboards.com), e si affiancherà alla main collection FW23/24, quest’ultima riconosciuta per il suo mix di essenzialità, ricerca e colore e dall’inconfondibile cerchietto, logo del brand.

