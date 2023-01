Pitti, universo ANT45 con innumerevoli mondi e mille sfaccettature

Per la collezione FW 23-24

Roma, 9 gen. (askanews) – Innumerevoli mondi, con mille sfaccettature ed infinite suggestioni si incontrano nell’universo ANT45 per la collezione FW23-24.

Un’ estetica da sempre contemporanea e innovativa, per una proposta di calze uomo che tocca diversi registri stilistici, dal più classico e formale, al più giovane ed irriverente. Focus anche per la collezione invernale sui filati, pregiati e certificati bio, 100% stretch, lavorati con macchine meccaniche heritage 84 aghi, per un tocco morbido e skinfriendly.

Particolare attenzione al recycling, come nel caso del filato ecocashmere che riutilizza una parte di fibra rigenerata in abbinamento a fibre vergini no mulesing. I cotoni sono rigorosamente biologici e organici e la lana, merinos extrafine, è trattata per mantenere inalterate le sue caratteristiche di sofficità e calore anche dopo numerosi lavaggi.

All’interno dell’ampio panorama della calza ANT45, spazio a lavorazioni jacquard, righe, coste derby e fantasie che, per questa stagione, sono sviluppate su tweed, shetland e mohair per un sapore outdoor tipicamente british.

Nella palette colori invernale, che spazia dai verdi, ai borbeaux, passando dalle mille sfumature di grigi e marroni, irrompono colori intensi e vitaminici, come giallo, arancio, rosso.

Infine, mettendo sempre in primo piano la qualità premium dei filati, ANT45 presenta all’interno della collezione invernale una luxury capsule collection innovativa che, grazie all’utilizzo di un filato elasticizzato in seta studiato ad hoc da ONGETTA – player leader nel settore della seta a livello internazionale -, propone prodotti in fibra naturale luxury come seta, cashmere e lana merinos extrafine in totale purezza, comfort & stretch.

