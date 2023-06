Pitti Uomo, Arena compie 50 anni

E guarda al mondo della competizione

Roma, 14 giu. (askanews) – Una nuova collezione Beachwear, proprio nell’anno del 50esimo anniversario. Il marchio arena dà una forte spinta verso il futuro e l’innovazione presentando in esclusiva a Pitti Uomo la sua nuova linea beachwear uomo e donna, che segna un deciso rilancio dell’azienda nel segmento lifestyle.

La nuova sfida per arena, fondata nel 1973 da Horst Dassler, è quella di spingersi sempre oltre i propri limiti, rimanendo però fedele al proprio Dna. Così sulla base del claim Inspired by performance DESIGNED TO FIT, l’anniversario diventa un’occasione strategica per gettare le basi della prossima avventura del brand: diventare una success-story di moda e non solo di abbigliamento legato al mondo dello sport e della performance. La collezione arena Beachwear Spring/Summer 2024 non è solo fatta di costumi da bagno: spazia infatti dai capispalla alle borse, dalle felpe alle t-shirt, passando per bermuda, pantaloni e mini-abiti.

Una premium selection pensata per un guardaroba urban minimal e sofisticato, ideale per chi ama uno stile di vita nel segno della performance e del trend e in piena sintonia con l’ambiente. Insomma, tuttoo quello che serve per vivere la spiaggia in tutte le sue diverse occasioni d’uso. Dettagli come l’iconico logo dai tre diamanti ricamati o stampati sui capi e patch applicaG a mano raccontano l’eccellenza delle lavorazioni che combinano innovazione, ar6gianalità e materiali di alta qualità. Completa la proposta una gamma ricercata di accessori, ideata per vivere il mare a 360°, dai momenti di relax sottoo l’ombrellone agli happening serali sul lungomare. Il tech-plus Grafico di arena si ritrova nelle materie prime utilizzate, tutte di alta qualità e sempre più sostenibili, grazie all’utilizzo di alte percentuali di fibre riciclate; tutti i materiali utilizzati riflettono i valori di tecnologia e performance della collezione, contraddistinta da tessuto traspiranti, idrorepellenti, antibatterici, ad asciugatura rapida e tridimensionali.

Saranno proprio i nuotatori Ambassador di arena i primi modelli scelG per indossare i capi della collezione. A raccontare la nuova sfida lifestyle del brand saranno infatti, tra gli altri, il campione del mondo e bronzo olimpico nei 100 rana Nicolò Martinghi e lo sprinter brasiliano Bruno Frautus, anche lui medagliato ai Giochi di Tokyo.

Nella collezione Beachwear trova spazio da subito un primo progetto di co-branding: a Pitti Uomo sarà infatti presentata una capsule collection di costumi da bagno in lana Merino in collaborazione con The Woolmark Company. Lo sviluppo inaspettato nell’utilizzo della fibra ha portato alla realizzazione di un tessuto ultraleggero e compatto capace di mantenere rapida asciugatura, resistenza all’acqua salata e al cloro. Questo innovativo tessuto certificato, selezionato per la proposta uomo e donna, assicura naturale elasticità, traspirabilità e protezione dai raggi UV aprendo le porte ad una nuova frontiera responsabile e performante. La lana Merino, fibra 100% naturale, biodegradabile e completamente rinnovabile, dalle innate qualità tecniche, garantisce inoltre un basso impatto ambientale, non contribuendo all’inquinamento da microplastiche in mare

continua a leggere sul sito di riferimento