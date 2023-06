Pitti Uomo, Green George: antica tradizione e moderna creatività

Vero e proprio family business

Roma, 11 giu. (askanews) – Green George, eccellenza marchigiana nel mondo della calzatura, fondata nel 1971 è un vero e proprio family business dove l’antica tradizione manifatturiera si unisce alla moderna creatività delle nuove generazioni.

Il risultato sono collezioni depositarie non solo di valori, ma anche capaci di distinguersi per le pregiate lavorazioni guidate dalla passione e dall’esperienza.

Rispondere alle esigenze di un uomo dinamico e rimanere fedeli alla tradizione, restituendo creazioni capaci di esprimere unicità e personalità è la mission di Green George. Con collezione SS24, presentata in occasione di Pitti Immagine Uomo 104, ecco che l’abilità artigianale è a disposizione di modelli eleganti e raffinati, leggeri e comodi.

Protagonista della collezione è il mocassino che vive in pellame di vitello lucido nero e suola in cuoio, caratterizzato da una particolare cucitura anteriore con tagli all’interno. Speciale è la lavorazione Blake che dona alla calzatura maggiore flessibilità e resistenza.

Non mancano le classiche Derby realizzate in pellame lucido nero e caratterizzate da una suola in cuoio con il distintivo gros grain verde.

I modelli timeless, patrimonio del brand, di volta in volta vivono in nuove sperimentazioni senza snaturare la precisa cifra estetica di Green George, un Made in Italy, che asseconda una visone poetica e tende sempre alla perfezione e al bello.

Ne sono un esempio le calzature da cerimonia, sintesi perfetta tra stile e arte artigiana.

Stile, eleganza, ricerca e qualità sono parte integrante di un processo produttivo in cui l’unica regola è l’eccellenza.

