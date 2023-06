Pitti Uomo, Impulso: acqua si riconferma elemento imprescindibile

Ispirazione in uno storico club di canottaggio

Roma, 11 giu. (askanews) – L’acqua si riconferma elemento imprescindibile per il brand Impulso, come irrinunciabile è il fattore sportswear di cui sono contaminate le collezioni. Per la collezione ss24 l’ispirazione trova la sua collocazione in uno storico club di canottaggio, dove i capi tecnici si mixano a quelli athleisure, per una proposta varia, che abbraccia tutti i must have del marchio come le polo, capo cardine di Impulso sin dai suoi albori, declinate in una tavolozza di colori che spaziano dal lime, al rosa, ai classici navy, bianco, indaco e rosso. Tra le texture immancabili le righe multicolor su sfondi monocromatici, le polo alla marinara in colori pastello come rosa pallido e candy, giallo e verde smeraldo. E poi le variopinte polo in pregiati cotoni con stampa jungle con foglie di monstera e piante tropicali, riprese anche in versione bianca sulla polo a righe navy & white e nel pattern sulle sfumature degli azzurri nel beachwear. Grande attenzione alle fibre naturali, primo su tutte il cotone organico e ai materiali di estrema qualità, performanti e tech. Capi pensati per il quotidiano ma con una grande componente active, evidenziata anche da una grande presenza di t-shirt con disegni (ed esempio le bandiere marinare), loghi, da abbinare a shorts e bermuda. Non manca il denim declinato nell’iconica camicia in jeans con bottoni in madreperla e nel grintoso cappellino logato. Volumi più rilassati per polo in maglia over con collo aperto e maglie a manica lunga morbide e avvolgenti. Tra le novità dall’animo contemporaneo, la overshirt, sostituto perfetto del capospalla, in tessuto tecnico idrorepellente.

continua a leggere sul sito di riferimento