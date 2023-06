Pitti Uomo, Jeckerson prosegue percorso creativo ed evolutivo

Equilibrio tra sofisticatezza e attitudine heritage

Roma, 11 giu. (askanews) – Jeckerson prosegue il suo percorso creativo ed evolutivo con la nuova collezione Primavera/Estate 2024, secondo una visione contemporanea in equilibrio tra sofisticatezza ed attitudine heritage. Il brand presenta al prossimo Pitti Uomo 104 la sua collezione di pantaloni uomo e donna, animata da una costante tensione dinamica tra il DNA del marchio e l’espressione contemporanea. L’eccellenza dei materiali performanti e confortevoli, i volumi morbidi, i lavaggi e i colori danno vita ad una linea che recupera il passato e lo proietta in una nuova dimensione, secondo un approccio stilistico che delinea versatilità e completezza di collezione, per rivolgersi a una nuova generazione di consumatori attenti allo stile. Il colore, declinato in un’armonia di nuances fresche ed estive, sarà protagonista dei capi in cotone mentre i lavaggi offriranno un’immagine “nonchalance-vintage” alle proposte in denim. L’alchimia del colore attraverserà dunque tutta la parte di collezione dei cotoni e grazie ai processi tintoriali ne evidenzierà le strutture: gabardina ice-touch, raso, summer popeline, strutture di lino cotone, piquet, ripstop e chevron saranno i tessuti presentati. I denim saranno declinati in lavaggi studiati per esaltare le qualità dell’indaco in gamme che vanno dal tradizionale “rince” al “vintage” passando per esclusivi trattamenti “blue-shades” e “stone shadow”. Inoltre, coerentemente con il percorso intrapreso già dalla stagione precedente, saranno parte della proposta Jeckerson anche i denim riciclati, trattati con attenzione estrema ai cicli di lavaggio a basso impatto ambientale con accessori creati con materiali riciclati. Una collezione da indossare e vivere in perfetto stile Jeckerson, reso iconico dall’esclusiva toppa che per la stagione P/E 2024 viene presentata in Alcantara light ton sur ton con i pantaloni: un caleidoscopio di colori per capi timeless che vanno oltre la stagione, si ispirano al passato ma totalmente proiettati verso il futuro grazie ad un’estetica ed una qualità fedele al DNA del marchio. Le vestibilità dei pantaloni si muoveranno partendo da quelle che hanno caratterizzato storicamente il brand fino ad arrivare a fit più morbidi e confortevoli, dando vita ad una dimensione di massimo comfort e modernità in linea con le tendenze del momento.

