Pitti Uomo, Lorenzoni elogio ai capi principe del guardaroba maschile

Leggeri e raffinati

Roma, 11 giu. (askanews) – Una proposta contemporanea che tuttavia non distoglie l’attenzione dalla ricerca dei materiali e dalla qualità dei filati: la nuova collezione Lorenzoni SS24, è un elogio ai capi principe del guardaroba maschile, leggeri e raffinati. Polo, maglie a manica corta e a manica lunga, camicie ma anche tricot con lavorazioni jacquard e blazer: la proposta assume un aspetto sofisticato, materico e senza tempo, dal linguaggio attuale, grazie all’ottica ecosostenibile e rispettosa dell’ambiente. I filati sono infatti naturali, cifra distintiva della collezione e del marchio, in sinergia con una grande ricerca e una vestibilità soffice e confortevole. Il brand è infatti sinonimo di savoir faire, che nasce da cinquant’anni di esperienza sul campo della sua azienda madre, il Maglificio Liliana. Il pensiero guida per Lorenzoni è la soddisfazione delle aspettative più alte: dalla scelta di materie prime esclusive, alla ricerca della perfezione nelle lavorazioni della maglieria, fiore all’occhiello della collezione. I tricot sono impreziositi da sofisticate lavorazioni jacquard, punti maglia e intarsi, resi ancora più unici da accostamenti cromatici multicolor. Le vestibilità sono più morbide e scivolate, meno sciancrate, evidenziando una nuova silhouette maschile merito anche di colli ampi e scolli a “V”. Il colore contribuisce a esaltare l’armonia degli elementi. Nelle nuance si spazia dagli avorio, ai grigi melange, ai sabbia, ai colori pastello come il pesca, il verde menta, il rosa pallido, l’azzurro sky, il salvia e il lilla. E poi l’immancabile blu e le tonalità calde come il terracotta. Tra le texture, invece, l’irrinunciabile millerighe, le geometrie, i colletti, le pochette e i giromanica con stampa floreale o monogram in contrasto con le polo a bottoni monocromatiche, l’”allover flower” delle camicie, ripreso anche nel beachwear ( un possibile look co-ord set ). Tra gli highlights trame ed intrecci a traforo effetto crochet per polo scollo a “V”, camicie a righe nelle tonalità verde, ecrù, corda e blu e la polo in maglia realizzata in filato bouclé stampato.

