Pitti Uomo, Paoloni e l’idea di eleganza

Giustapposizione di elementi sofisticati e atemporali

Roma, 11 giu. (askanews) – La visione, l’ispirazione e il rinnovamento di una promessa di stile sartoriale fatta nel 1983: quarant’anni di storia attraverso un legame indissolubile tra il territorio di provenienza, quello marchigiano e la cura del saper fare. L’idea di eleganza PAOLONI prende forma nella giustapposizione di elementi dal tono sofisticato e atemporale evolvendo la propria emblematica estetica al “Contemporary Heritage”, ultima espressione del nuovo vocabolario del guardaroba maschile aperto a contaminazioni e linguaggi attuali, tra modernità e tradizione La prossima release Spring Summer nasce da una sofisticata ricerca tattile, dallo studio accurato di nuove vestibilità e da una meticolosa scelta del colore, una palette cromatica che cita e omaggia le sfumature caratteristiche della terra delle Marche. Le campagne, le spiagge del Conero e il suo mare, vengono rappresentate attraverso l’utilizzo dei colori che caratterizzano questi paesaggi, texture naturali, materiche e allo stesso tempo leggere che ne ricordano la vegetazione, quasi attenuata dalla luce del sole estivo. Le nuance dominanti sono quindi il beige, il color corda, i gialli pastello, il malva, il rosa tenue, il verde dell’aloe, mentre i blu classici presentano un effetto “lavato”, combinati con l’azzurro ghiaccio e il color corallo.

LA COLLEZIONE

L’estetica Paoloni per la stagione SS24 è improntata alla ricerca di un equilibrio ideale, tra precisione sartoriale ed eleganza informale. La nuova collezione mette in contatto questi due linguaggi, valorizzando l’allure naturale dei materiali attraverso costruzioni leggerissime e lo studio attento dei volumi. La nuova silhouette, più rilassata e quasi scivolata sul corpo, si mostra perfettamente nella giacca “camicia multitasca” in popeline e nella giacca cardigan in maglia crochet, entrambe proposte in abbinamento al pantalone doppia pince dal fit morbido e con il nuovo bermuda sartoriale, proposto nello stesso tessuto. Questo nuovo concetto di abito camicia decostruito e spezzato, si contrappone ad un altro capo principe della collezione, “l’abito drop 6”. Paoloni per la Spring Summer 2024 ripropone l’abito caposaldo della tradizione manifatturiera ma dalla vestibilità meno aderente, più morbido e contemporaneo, interpretato in materiali meno convenzionali che ne accentuano la fluidità, come il lino delavato, il cotone high twist dal tatto crepe e mischie di lane viscosa e lane lino dai riflessi morbidi e cangianti. “L’outerwear” si integra in questo guardaroba estivo e naturale senza rinunciare alla sua vocazione di funzionalità. La “saharienne”, icona del menswear estivo, è interpretata in raso di cotone lino dall’aspetto tecnico, il blouson, invece, in seersucker madras multicolor e il gilet packable in popeline di cotone stretch bianco, quasi impalpabile, è pensato per essere combinato al trench sfoderato o al blazer nello stesso materiale.

CAPSULE EVENT

Immancabile nel registro Paoloni la collezione “Event”, dai fit classici, iconici e formali, destinati alle grandi occasioni serali, presenta abiti che evocano la stessa sensazione di “softness” del resto della collezione. La giacca doppio petto nella variante collo scialle 6 bottoni o nel peak lapel a 4 bottoni è proposta in lana viscosa blue fiammato o nel caratteristica tonalità salmone in lana mohair. I classici jacquard in nero e navy convivono con il grigio perla e il cammello della tela di lana finissima.

