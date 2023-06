Pitti Uomo, Vibra presenta un sandalo componibile Do it Yourself

Vibram Lock System, ispirato a concetti di low-tech e custom-made

Milano, 13 giu. (askanews) – In occasione della 104esima edizione di Pitti Immagine Uomo, Vibram, leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, presenta un’idea innovativa che unisce design, sperimentazione e una solida impronta heritage che si traduce nella nuova Vibram Lock System, un sandalo “Do It Yourself” componibile.

La scelta del sabot come modello d’ispirazione sottolinea la caratteristica cardine che contraddistingue questo genere di calzatura: la versalità. Espressione di comfort e semplicità, l’adattabilità di Vibram Lock System rende questa tipologia di scarpa protagonista indiscussa di qualsiasi outfit, soprattutto di quelli più ricercati.

Vibram Lock System, ispirato ai concetti di low-tech e custom-made in termini di costruzione, è la coniugazione perfetta della filosofia “Less is more”. Il dipartimento R&D di Vibram, partendo da un’attenta analisi delle proprietà tecnologiche della suola, ha sviluppato un prodotto che si completa solamente di due elementi interamente realizzati da Vibram: si parte da una suola, in materiale espanso a base gomma confortevole, morbida e leggera, inserita all’interno di un cage dotato di diversi lock che permettono di collegare la tomaia tramite un sistema di aggancio e sgancio. A seconda della stagionalità, della creatività e del design, quest’ultima può variare nella tipologia di materiali utilizzati (knit, gomma e pelle).

Le proprietà di Vibram Lock System non sono solo sinonimo di continua innovazione e ricerca da parte del brand, ma anche di attenzione a tutti i dettagli in ogni processo. Il sabot, facilmente assemblabile e disassemblabile in pochi passaggi, non presenta l’impiego di collanti o solventi e, oltre ad essere molto leggero, può essere personalizzato utilizzando materiali differenti per le più disparate tipologie di interpretazione.

Vibram Lock System sarà prossimamente disponibile esso gli store monomarca Vibram di Milano e Montebelluna.

