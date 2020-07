MILANO (ITALPRESS) – Da Finlombarda Spa e il sistema del credito convenzionato 500 milioni di euro per le esigenze di liquidità del sistema produttivo della Lombardia. E’ quanto previsto dall’iniziativa ‘Più Credito della Lombardià con i prodotti ‘Più Credito Liquidità’ e ‘Più Credito Fornitori Lombardià.

‘Più Credito Liquidità’ mette a disposizione 400 milioni di euro di Finlombarda Spa in co-finanziamento con il sistema bancario e i Confidi per finanziare le esigenze di liquidità delle imprese di tutte le dimensioni della Lombardia. Ogni singolo finanziamento, di importo compreso tra 1 e 15 milioni di euro e durata tra 24 e 72 mesi (di cui massimo 24 di pre-ammortamento),

L’articolo Più credito alla Lombardia, 500 milioni per il sistema produttivo proviene da Notiziedi.

