Più di 400 ragazzi alla nona edizione del “Premio San Giustino”

Nella splendida cornice della Casa Madre delle Suore Vocazioniste di San Giustino Russolillo, a Pianura, si è svolta la nona edizione del Premio Letterario “San Giustino Russolillo”.

All’evento erano presenti il presidente dei Giornalisti Flegrei, Claudio Ciotola, il Padre Generale dei Vocazionisti, don Ciro Sarnataro, e la Madre Generale delle Vocazioniste, suor Chiara Vitale.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione della Stampa Campana “Giornalisti Flegrei”, ha visto la partecipazione di oltre 400 studenti, docenti, famiglie e rappresentanti del mondo della cultura, dello spettacolo e della sanità, trasformando l’evento in una grande festa all’insegna della condivisione e dei valori.

Presenti le dirigenti scolastiche Carmela Russo, per l’Istituto Don Giustino Russolillo, e Vera Brancatelli, per l’Istituto Massimo Troisi, oltre ai docenti professor Ennio Varchetta, professor Ciro Di Lauro e professoressa Giulia Supino.

Protagoniste della giornata sono state le scuole partecipanti, premiate per il loro impegno educativo e sociale. I riconoscimenti sono stati assegnati alla scuola “Don Giustino Russolillo”, all’Istituto “Massimo Troisi”, alla scuola paritaria “Il Cigno”, alla scuola delle Suore Vocazioniste e all’ISSIS di Quarto, accolti da lunghi applausi per il lavoro svolto con gli studenti.

Alla manifestazione hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni: la vicepresidente della Municipalità Enza Varchetta, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Pianura, maresciallo Danilo Bernardo, e il comandante della Polizia Municipale, capitano Ciro Guadagnino.

Particolarmente significativo il momento dedicato alle personalità distintesi nel proprio ambito professionale e umano.

Premi speciali sono stati consegnati al dottor Francesco Caruso, primario dell’ospedale Vecchio Pellegrini, accompagnato dal figlio Leopoldo; al dottor Dante Dino Di Domenico, urologo dell’ospedale San Paolo; all’attore Gigi Attrice; al preside in pensione Ciro Scognamillo; alla cantante Serena Fiorentino, che ha interpretato un brano inedito scritto insieme a Vittorio Adelfi; e al maestro Giuseppe Gambi, che ha emozionato il pubblico con l’esecuzione dell’“Ave Maria”.

Riconoscimento anche per il volontario Crescenzo Basso. Premi anche all’Associazione Nazionale Carabinieri Napoli Ovest, al presidente Nicola Termini, al responsabile della sede di Pianura, dottor Nicola Baiano, a tutti i volontari e al responsabile della sezione di Pianura, Giuseppe Simeone, per il costante impegno sul territorio e per rappresentare esempi positivi per le nuove generazioni.

Nel corso della manifestazione non sono mancati momenti artistici, interventi culturali e testimonianze dedicate ai valori della solidarietà, della professionalità e dell’impegno sociale, temi centrali dello spirito del Premio San Giustino.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla squadra organizzativa e operativa del premio: Rosaria Morra, Stefania Monfrecola, Fabio Iacolare, Antonio Morra, Antonio Esposito, Mario e Rosa Ciotola.

A chiudere la giornata, in un clima di festa e convivialità, sono state offerte ai presenti le tradizionali “graffette” preparate dalla forneria del maestro Maiorano, particolarmente apprezzate da grandi e piccoli.

La nona edizione del Premio San Giustino conferma così il proprio ruolo di appuntamento importante per il territorio, capace di unire scuola, cultura, spettacolo e solidarietà in una giornata ricca di emozioni e partecipazione.