AGI – Aumentano gli investimenti, che arrivano a quota 70%, mentre scendono al 21% gli incentivi; più soldi alla sanità, ma resta irrisolto il nodo della governance, che sarà sciolto in “ulteriori passaggi”. E’ quanto prevede l’ultima bozza di Recovery plan trasmessa oggi dal governo ai partiti di maggioranza, dopo gli incontri informali che ieri il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha avuto con M5s, Pd e Leu (ma non con Iv, che manifesta tutta la sua “irritazione”, anche se dall’esecutivo si specifica che sarebbero stati proprio i renziani a declinare l’invito in quanto prima avrebbero voluto avere il documento scritto).

L’articolo Più investimenti nella nuova bozza del Recovery. Ma resta il nodo governance proviene da Notiziedi.

