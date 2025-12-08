lunedì, 8 Dicembre , 25

Golden Globe 2026, tutte le nomination: i film e le star in corsa

(Adnkronos) - Le nomination dell'83esima edizione dei Golden...

Papa Leone a piazza di Spagna per l’omaggio all’Immacolata: “Si aprano porte di pace”

(Adnkronos) - "Dopo le porte sante, si aprano...

La scoperta per ricaricare le cellule e combattere l’invecchiamento

(Adnkronos) - Una scoperta per ricaricare le cellule,...

Emma Bonino dimessa dall’ospedale, è a casa in “condizioni stabili”

(Adnkronos) - Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale...
piu-libri-piu-liberi,-flash-mob-del-team-vannacci-per-l’editore-accusato-di-richiami-al-fascismo
Più libri Più liberi, flash mob del Team Vannacci per l’editore accusato di richiami al fascismo

Più libri Più liberi, flash mob del Team Vannacci per l’editore accusato di richiami al fascismo

PoliticaPiù libri Più liberi, flash mob del Team Vannacci per l’editore accusato di richiami al fascismo
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Il Team Vannacci “Roma Caput Mundi” di Roma ha organizzato questa mattina un flash mob presso lo stand della casa editrice “Passaggio nel bosco” all’interno della manifestazione “Più libri più liberi” presso la Nuvola all’Eur. E’ stato esposto uno striscione con scritto “Si ripete la notte dei cristalli? Da “Passaggio al Bosco” a salto nel buio della cultura” in segno di solidarietà all’editore oggetto di polemiche nei giorni scorsi e per la libertà di pensiero.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.