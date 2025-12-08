Più libri Più liberi, flash mob del Team Vannacci per l’editore accusato di richiami al fascismo

ROMA – Il Team Vannacci “Roma Caput Mundi” di Roma ha organizzato questa mattina un flash mob presso lo stand della casa editrice “Passaggio nel bosco” all’interno della manifestazione “Più libri più liberi” presso la Nuvola all’Eur. E’ stato esposto uno striscione con scritto “Si ripete la notte dei cristalli? Da “Passaggio al Bosco” a salto nel buio della cultura” in segno di solidarietà all’editore oggetto di polemiche nei giorni scorsi e per la libertà di pensiero.

