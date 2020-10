AGI – Al momento il governo ha alzato l’allerta ma ancora non è scattato l’allarme rosso. Perchè il numero dei ricoverati in terapia intensiva rispetto a quelli in aprile è basso e le reti sanitarie reggono. Ma la situazione viene monitorata giorno per giorno, lo prova il fatto che è di nuovo operativa la cabina di regia tra esecutivo e regioni.

Dopo il voto sulle risoluzioni della maggioranza, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che proroga lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021 (in serata la firma sul dl del presidente della Repubblica Mattarella) e il dpcm in vigore fino al 15 ottobre.

L’articolo “Più rigore contro il Covid per non tornare al lockdown”, dice Conte proviene da Notiziedi.

