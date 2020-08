Più tifosi al Patini: De Laurentiis e la Regione Abruzzo a lavoro per aumentare la capienza. Le ultime

De Laurentiis lavora affinché la Regione Abruzzo riesca a garantire maggiore apertura per i tifosi all’impianto Patini di Castel di Sangro. Secondo quanto riferisce Il Mattino, al momento dei 7mila posti disponibili, la capienza per questioni di sicurezza e sanità è stata ridotta a mille unità. L’idea è quella di aumentare la disponibilità di ingressi pur non rischiando di incappare in regole che contrastino quelle vigenti anti Covid-19.

Più tifosi al Patini di Castel di Sangro per il Napoli

Il Mattino ha spiegato che De Laurentiis punta ai 2mila tifosi e gli organizzatori sono già a lavoro per aiutare all’idea del presidente del club azzurro.

Gli allenamenti del Napoli sono i primi eventi sportivi aperti al pubblico: questo perché la Regione Abruzzo ha optato per questa soluzione in sicurezza. L’impressione è che ci siano molte possibilità di ampliare la capienza in vista del triangolare. Oggi è previsto un vertice con la prefettura per dare il via libera all’iniziativa.

