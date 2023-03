PIX Padel Italy X-perience, secondo giorno di Fiera a Roma con le ‘Legend’ del calcio

ROMA – Ha preso il via, alla Fiera di Roma la seconda giornata di ‘PIX-Padel Italy X-Perience’, l’evento che fino a domani attirerà praticanti e appassionati con esposizioni, tornei, dimostrazioni e giochi per tutti.”Ieri, la prima giornata- dichiara Rolando Luzi, Ceo di Padel Expo Italy- è stata soddisfacente per quanto riguarda l’organizzazione, con tanta gente che è venuta in Fiera, nonostante la giornata lavorativa. L’afflusso è stato notevole e poi siamo rimasti contenti che gli appassionati di padel si siano divertiti”.

Oggi in programma “ci sono altri appuntamenti importanti- prosegue l’ideatore di PIX- con il torneo Grande Slam organizzato dalla Federazione italiana tennis e padel (Fitp). Poi ci saranno le ‘Legend’ del calcio con Nicola Amoruso, Christian Brocchi, Mark Iuliano, Alessio Cerci, Ciro Ferrara ed altri, che si sfideranno in partite di padel. Inoltre, ci sarà un appuntamento con il padel inclusivo, con il gruppo di Alessandro Ossala, i ‘Bionic People’, che con l’Inclusive padel tour faranno la loro prima tappa e disputeranno la finalissima sul campo centrale del padiglione 3”.

