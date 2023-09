Pizza a Vico 2023: la farina, la creatività e il talento familiare in tavola

Dal 24 al 26 settembre, Vico Equense si prepara a diventare il centro di un vero e proprio culto culinario con “Pizza a Vico 2023 – Farina e creatività, un talento familiare”. Un’eccezionale manifestazione offre un’opportunità unica per immergersi nel cuore della tradizione di Vico Equense, una località famosa in tutto il mondo per la sua pizza unica.

Durante la straordinaria tre giorni, i partecipanti avranno possibilità di scoprire l’arte della pizza sotto la guida di 25 talentuosi pizzaioli locali, veri custodi di una tradizione culinaria che è stata tramandata di generazione in generazione.

Il tema centrale di quest’anno, “farina e creatività, un talento familiare”, è un omaggio alla candidatura di Vico Equense come città creativa dell’Unesco e alla tradizione familiare che permea la preparazione e la condivisione della pizza.

Vico Equense è un luogo dove la pizza è molto più di un pasto, è un’esperienza da condividere con amici e familiari. La pizza è spesso servita nella forma familiare”, creando un’atmosfera conviviale che rende ogni momento un’occasione di gioia e felicità. Questa è la vera essenza di un “talento familiare”.

Pizza a Vico 2023 è molto più di una semplice celebrazione culinaria. Nel corso degli anni, questo eccezionale evento ha dimostrato il suo impegno verso la comunità locale, contribuendo a realizzare progetti di beneficenza che hanno avuto un impatto significativo sulla vita di coloro che vivono a Vico Equense. La manifestazione non ha solo deliziato i palati con la pizza straordinaria di Vico, ma ha anche rafforzato il tessuto sociale e il benessere della città.

Una delle caratteristiche distintive di Pizza a Vico è il suo impegno a operare “senza scopo di lucro”. Il ricavato dell’evento, al netto delle spese, è devoluto per sostenere attività benefiche. Ma la generosità non si ferma qui. Da qualche anno, parte del ricavato è stato destinato anche alla promozione della città stessa. Questo dimostra l’impegno a far crescere e prosperare Vico Equense in ogni modo possibile.

Ciò che rende Pizza a Vico veramente unico è il fatto che il ricavato rimane completamente sul territorio. Questo significa che ogni euro guadagnato viene reinvestito nella comunità locale, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei residenti e a promuovere lo sviluppo sostenibile.

Le pizzerie locali, il cuore pulsante di questa tradizione culinaria unica, sono veri custodi di una storia che si tramanda da generazioni. Da padre a figlio, il talento familiare si riflette nella qualità e nell’autenticità delle pizze servite a Vico Equense. Ogni morso è un assaggio di tradizione e passione, un omaggio alla ricca cultura gastronomica della città.

Ma le buone azioni di Pizza a Vico non si fermano qui. Negli anni, l’evento ha contribuito a realizzare una serie di progetti di beneficenza, tra cui l’acquisto di un defibrillatore che potrebbe salvare vite in caso di emergenza. Inoltre, sono state create panchine per il Belvedere di San Francesco, offrendo un luogo di riposo e contemplazione per i visitatori.

L’iniziativa ha anche donato una carrozzina motorizzata a un giovane concittadino, migliorando notevolmente la sua mobilità e la qualità della vita. L’assistenza in caso di incendi boschivi è stata potenziata con l’acquisto di 7 kit AIB (antincendio boschivo) per l’Associazione volontari del Faito, contribuendo così alla sicurezza dell’area.

Il sostegno alla comunità si è esteso anche al settore sanitario, con l’acquisto di un sistema ecografo multidisciplinare compatto ad alte prestazioni, destinato all’ospedale “De Luca e Rossano”. La Caritas di Vico Equense ha ricevuto un contributo per il progetto “Sostegno fondo di solidarietà”, mentre la parrocchia di Bonea è stata dotata di un defibrillatore per garantire la sicurezza dei suoi fedeli.

L’implementazione della rete comunale di videosorveglianza contribuirà a rafforzare la sicurezza di Vico Equense, garantendo un ambiente più sicuro per tutti i residenti e i visitatori. Inoltre, il progetto di marketing e la creazione del brand “Vico Equense” contribuiranno a promuovere la città e il suo patrimonio unico.

La generosità di Pizza a Vico si estende anche al progetto “Canoa – tumore al seno” della Lega Navale, dimostrando un impegno costante per sostenere cause importanti e significative.

Inoltre, l’Emporio Solidale dell’associazione Aequa Solidale Odv, che riunisce tutte le Parrocchie del territorio, ha ricevuto il sostegno di Pizza a Vico, contribuendo a fornire assistenza a coloro che ne hanno più bisogno nella comunità.

Il prezzo del biglietto è di 15 € e si potranno avere 3 fette di pizza margherita, 2 fette di pizza al gusto speciale, acua e una bibita a scelta tra birra e pepsi.

Oltre alla delizia culinaria, Pizza a Vico 2023 promette anche momenti di intrattenimento, rendendo questa festa un’esperienza completa e indimenticabile per tutti i partecipanti.

L’evento, che vanta il patrocinio di Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli, Città di Vico Equense, Camera di Commercio di Napoli, Aicast Imprese Italia e Acove – Associazione Commercio e Turismo Vico Equense, rappresenta una celebrazione della pizza e della sua importanza nella cultura e nella tradizione locali.

