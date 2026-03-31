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Pizzaballa: “Liturgia della Settimana Santa a porte chiuse con pochi”
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Pizzaballa: “Liturgia della Settimana Santa a porte chiuse con pochi”

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“Non vogliamo privilegi, stessi criteri per tutti”

Gerusalemme, 31 mar. (askanews) – Il Patriarca Latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, celebrerà i riti di Pasqua al Santo Sepolcro. Lo ha spiegato lui stesso, durante una conferenza a Gerusalemme con il custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo in cui sono state illustrate le disposizioni per le celebrazioni della Settimana Santa, dopo l’accordo con le autorità israeliane.”La liturgia della Settimana Santa sarà celebrata internamente, a porte chiuse, senza pubblico, con la comunità locale e alcune altre persone. Ne stiamo ancora discutendo, 4, 5, 6, non cambia molto, ma pochissime persone” ha detto. “Non vogliamo privilegi, l’abbiamo detto anche alla polizia: penso che gli stessi criteri dovrebbero essere applicati a tutti. Al Muro Occidentale, e naturalmente anche ad al-Aqsa e in altri luoghi. Penso che sia possibile preservare il principio di sicurezza, così come, d’altra parte, il principio della preghiera in luoghi così sensibili”.

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