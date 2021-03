Quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Bruno Pizzul ha parlato del Napoli e del suo allenatore, Rino Gattuso. Il noto telecronista della Rai, inoltre, ha ribadito l’importanza del successo con il Benevento per l’obiettivo Champions.

Pizzul: “Gattuso? Ha mantenuto dignità e rispetto in momenti difficili”

Di seguito le parole di Bruno Pizzul:

Sull’obiettivo Champions e la gara vinta con le streghe

“Esistono tutte le condizioni per poter raggiungere l’obiettivo Champions che resta quello realisticamente ancora perseguibile. Direi che la vittoria nella partita con il Benevento è stata fondamentale. Non perché l’avversario fosse così difficile, ma soprattutto per la situazione in cui versava il Napoli.

Sulla situazione vissuta in casa Napoli

“Nell’ambiente c’è un po’ di nervosismo, di incomprensioni varie. Ma ora mi pare che la situazione si stia ristabilendo e quindi ci sia quella serenità che è necessaria per far bene.

Su Gattuso e De Laurentiis

“Rino è riuscito pure in momenti di particolare difficoltà a mantenere quella dignità e quel rispetto e mi pare che anche De Laurentiis si sia un po’ tranquillizzato. Ha compreso che tutto sommato vale la pena ancora continuare con questo tecnico fino a fine stagione”.

The post Pizzul: “De Laurentiis ha capito che vale la pena continuare con Gattuso” appeared first on Calcio Napoli 1926.

