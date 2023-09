Plast: a Fiera Milano Rho 1.300 espositori, 46% dall’estero

Pichetto: Tema non è eliminare plastica, ma gestire il ciclo vita

Milano, 5 set. (askanews) – Plast, il salone internazionale per l’industria delle materie plastiche e della gomma, apre i battenti dal 5 all’8 settembre a Fiera Milano Rho. Presenti 1.300 espositori, il 46% proveniente dall’estero, in rappresentanza di 300 aziende da oltre 30 paesi.

Nucleo portante della fiera (75% degli espositori) è il settore dei macchinari, delle attrezzature ausiliarie e degli stampi per la lavorazione della plastica e della gomma. Il comparto dei beni strumentali, “fiore all’occhiello” dell’economia italiana, nel 2022 ha registrato una crescita de fatturato del 10,7% a 55,4 miliardi di euro, segnando così un nuovo record. Positive le previsioni anche per il 2023, con un fatturato atteso in crescita del 4,1% a 57,7 miliardi. La filiera della plastica invece genera un fatturato di 25 miliardi di euro di cui il 70% all’estero.

Plast si è aperta con il convegno “La sostenibilità 5.0 della plastica: scenari ed evoluzioni dalla produzione al fine vita”, cui hanno partecipato il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e il viceministro del Mimit, Valentino Valentini.

“Per l’Italia il tema non è eliminare la plastica, che è un materiale di note proprietà e utilità. – ha detto Pichetto – E questa fiera lo racconta benissimo. La finalità è piuttosto creare uno strumento che affronti l’intero ciclo di vita delle materie plastiche, in un’ottica di tutela dell’ambiente e della salute umana. L’obiettivo è quindi azzerare l’inquinamento da plastica, che è certamente un grave problema per gli ecosistemi. Ancora una volta, è necessario che ci guidi l’indirizzo scientifico, non l’ideologia.

“Provvedimenti come il codice sulla proprietà industriale e il ddl Made in Italy garantiscono alle imprese un ambiente favorevole per innovare e investire e tutelano le eccellenze italiane nel mondo. Con questi e altri provvedimenti il governo assicura e continuerà ad assicurare il proprio sostegno al comparto”, ha spiegato Valentini.

L’evento è stato organizzato da The Innovation Alliance, il progetto che riunisce in logica di filiera cinque fiere internazionali (Plast, Ipack -Ima, Meat-Tech, Print4All e Infralogistica Italia) per la produzione di macchine, tecnologie e materiali per l’industria manifatturiera.