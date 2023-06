Plastic Horizons: un canale YouTube che fa riscoprire il passato

Attraverso le avventure di un gruppo di viaggiatori del tempo

Roma, 13 giu. (askanews) – Youtube è diventato da tempo il rifugio di creativi di ogni generazione. Libero dai lacci delle produzioni tradizionali, la piattaforma targata Google ha permesso di dare sfogo a ogni tipo di progetto. Alcune delle produzioni nate negli ultimi anni hanno raggiunto livelli di professionalità prima riscontrabili solo in contesti televisivi. E proprio uno dei progetti che si sta distinguendo per il livello di qualità tecnica e dei contenuti, si chiama “Plastic Horizons”, un canale dedicato alla nostalgia anni ’80 e ’90. Nato come podcast, Plastic Horizons si è recentemente evoluto in canale Youtube.

E negli anni ’80 e ’90 sono cresciuti anche loro, i protagonisti di Plastic Horizons (Marco Benevento, Gabriele Luccioni e Luciano Villani): una variegata squadra di nostalgici alla riscoperta dei loro ricordi d’infanzia.

Plastic Horizons è questo: voci, sensazioni, emozioni di un’epoca che è anagraficamente passata, ma che continua a vivere dentro le emozioni di tutti. “He-Man o Darth Vader non li ricordiamo come semplici personaggi/giocattoli – afferma il regista di Plastic Horizons, Andrea Sproviero Andersson – ma come parte delle nostre vite; e le loro storie, i loro comportamenti, le loro azioni nel bene e nel male hanno plasmato gli adulti che siamo adesso; per questo oggi noi guardiamo con nostalgia, e con un senso di familiarità acquisita, a quegli anni”.

