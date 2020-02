Plastino: “Demme mi fa impazzire, sta dimostrando al Napoli tutto il suo valore”

Diego Demme è stato il primo acquisto annunciato dal Napoli in occasione del calciomercato invernale e contestualmente, per il momento, anche il più funzionale. Il calciatore ex capitano del Lipsia si è subito imposto, svolgendo nel 4-3-3 di Rino Gattuso il ruolo di vertice basso, che la squadra tanto necessitava.

Il giornalista Michele Plastino a SKY Sport ha commentato proprio l’arrivo di Demme e l’impatto che ha avuto per la squadra azzurra: “E’ scoccata la famosa scintilla. Al netto delle partenze che ci saranno a giugno, il mercato del Napoli è stato ottimo. Uno dei giocatori mi fa impazzire, ed è Diego Demme. Il Napoli aveva proprio bisogno di un centrocampista centrale e lui sta dimostrando tutto il suo valore”.

Demme a rischio per Sampdoria-Napoli

Le notizie giunte oggi però non sono molto positive. Rino Gattuso, in occasione della conferenza stampa odierna per la presentazione del match contro la Sampdoria, ha annunciato la possibile defezione di Diego Demme. Il calciatore tedesco non è al 100% della forma a causa dell’influenza, quindi è da valutare domattina. Per scelta della società, tra l’altro, Demme non è partito insieme alla squadra, bensì ha preso un aereo in solitaria da Capodichino in direzione Genova, qualche ora più tardi.

