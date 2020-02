Platinette contro Salvo Veneziano a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Platinette contro Salvo Veneziano a Live Non è la D’Urso. Il personaggio televisivo si scaglia contro l’ex concorrente storico del GF per via di alcune sue frasi: “sei ancora quello sfigato di venti anni fa“.

Il pizzaiolo del GF, escluso dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo le frasi sessiste sulla concorrente Elisa De Panicis, si è difeso fermamente: “sei una persona cattiva perchè hai marciato sul male di altre persone“.

Ecco il video Mediaset dello scontro tra Platinette e Salvo Veneziano.

