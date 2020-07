“L’Avvocato Agnelli non c’è più, non posso fargli dire cose che magari non penserebbe. Però sì, se gli era piaciuto Sivori, penso che avrebbe apprezzato oltremodo Dybala. L’argentino è bravissimo in campo ed è un ragazzo dalla faccia pulita. Sembra proprio una bella persona”. Questo il pensiero di Michel Platini su Paulo Dybala, grande protagonista di questa ultima fase di campionato con la maglia della Juventus, avviata verso lo scudetto. L’argentino è pronto a superare “Le Roi” per numero di presenze e gol in bianconero: “Interessante – ammette l’ex presidente Uefa in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Le cifre sono una cosa,

L’articolo Platini “Io e Dybala diversi ma mi piace, ricorda Sivori” proviene da Notiziedi.

